ليستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية

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مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

ليستر سيتي

المصريون

نيوكاسل

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا على نيوكاسل يونايتد، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد ليستر، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 14 نقطة، ليرتقي للمركز الثالث في الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته الرابعة في الدوري خلال الموسم الحالي، مقابل انتصار وحيد وتعادلين، عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر.

وافتتح ريكاردو بيريرا، التسجيل لمصلحة ليستر في الدقيقة 16، قبل أن تتضاعف معاناة نيوكاسل، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد إسحاق هايدين، في الدقيقة 43.

واستغل ليستر، النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف نجمه جيمي فاردي الهدف الثاني، في الدقيقة 54، ثم جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الويلزي بأول دوميت، لاعب نيوكاسل، هدف بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 57.

وعاد فاردي، لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الرابع لليستر وهدفه الشخصي الثاني، في الدقيقة 64، فيما اختتم النيجيري ويلفريد نديدي مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.


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