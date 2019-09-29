انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ 2017

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امام الجنيه

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد، انخفاضًا حادًا أمام الجنيه بنسبة تحدث لأول مرة منذ 2017.

وانخفض الدولار في اليوم الأول للتعاملات بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة.

وزاد الجنيه إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ 4 مارس2017، من 16.26 جنيه أمس السبت، بحسب «رويترز».

وقال مصرفي: «أعتقد أن ذلك بفعل تدفق.. كانت هناك بعض التدفقات اليوم».

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يوم الخميس، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25%، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25%.

وقال مصرفي ثان «نشهد تدفق أموال ساخنة قبل أن تشهد العائدات مزيدا من الهبوط».

وأضاف «لا تزال عائدات أذون الخزانة بالجنيه المصري الأكثر جاذبية على مستوى العالم».

وأذون الخزانة بالجنيه استثمار شائع بين المستثمرين الأجانب، لعائداتها المرتفعة والاستقرار النسبي للجنيه.

وارتفعت الأسهم أيضا في البورصة المصرية اليوم الأحد، مع صعود المؤشر الرئيسي 3.3%.


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