الزمالك يتأهل إلى مرحلة المجموعات بعد انسحاب بطل السنغال

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المصريون

الزمالك

جينيراسيون

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي، من مواجهة الفريق الأبيض.

جاء ذلك بعد قرار المالي صالح قدري مراقب لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت، بانسحاب الفريق السنغالي واعتماد فوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت المباراة نزول الزمالك وطاقم حكام اللقاء إلى أرضية ملعب إستاد برج العرب، لينتظروا المدة القانونية قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بداعي الانسحاب.

وكان من المفترض أن يلعب الفريقان في ملعب بتروسبورت يوم أمس السبت لكن الاتحاد الأفريقي وبناءً على طلب من نظيره المصري أجل اللقاء لليوم الأحد مع نقلها لبرج العرب في الإسكندرية، وهو القرار الذي رفضه النادي السنغالي وتمسك باللعب في القاهرة والالتزام بلوائح الكاف والبطولة.

وتصاعدت الأزمة مساء أمس بعدما توجه جينيراسيون فوت لملعب بتروسبورت وتم منعهم من دخول الملعب، فيما تواجد الزمالك وطاقم الحكام ومراقب المباراة في الإسكندرية.


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