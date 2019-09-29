ساعات حرجة.. فيديو يرصد إنقاذ عالقين بحريق جدة

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متابعات - الطيب حسين

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السعودية

حريق

جدة

انقاذ عالقين

كشف مقطع فيديو، نشرته صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد، عمليات إنقاذ عالقين بحريق محطة قطار الحرمين في جدة.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إخلاء المحطة من عدد من العالقين، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 9 أشخاص.

وظهر بالفيديو صعود أشخاص إلى طائرة إنقاذ لحمايتهم من الحريق الكبير، الذي يشارك في إخماده أكثر من 26 فرقة طبية وطائرتان.

وكان عدد المصابين قد ارتفع إلى 9 بعد إسعاف 4 حالات داخل المحطة التي لا تزال السلطات تحاول إخماد نيرانها حتى الآن.

وعبر حسابها على "تويتر"، غردت إمارة منطقة مكة، التي تدخل جدة ضمن نطاق إداراتها، قائلة: "نقل 5 مصابين إثر حريق محطة قطار جدة للمستشفى، و16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق"، دون إشارة لوجود مصابين آخرين أم لا. بينما تم إسعاف 4 داخل المحطة، حسب إعلام رسمي.

وأوضحت، أن مرور جدة دعا السكان إلى استخدام طرق بديلة لطريق الحرمين، حيث تقع محطة القطار التي شهدت الحريق.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن مراسلها عبد الله الأسمري بموقع الحادث،  أن النيران اندلعت قبل ظهر اليوم، واتسعت رقعتها، ولا تزال عمليات الإطفاء جارية، وخطة طوارئ جارية.


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