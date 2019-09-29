مذيعة «العربية» تخلع ملابسها وتأخذ حقنة على الهواء

29 سبتمبر 2019 - 07:32 م

في لقطة غريبة، أعطى أحد الأطباء مذيعة قناة "العربية السعودية" مها عبدالله، حقنة على الهواء، لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم.

جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها.

