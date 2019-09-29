» حافلة الزمالك تصل ملعب برج العرب

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المصريون

الزمالك

بطل السنغال

جينيراسيون

وصلت حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك منذ قليل إلى ملعب برج العرب، لخوض مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن النادى السنغالي مازال يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداع أن اللقاء كان محددًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

ويدير المباراة طاقم تحكيم  بقيادة محمدوا كيتا حكمًا للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

وظهرت المدرجات خاوية تمامًا من الجماهير بعد نهاية مباراة المصرى البورسعيدى أمام ماليندي بطل زنجبار، والتى انتهت بفوز الفريق البورسيعىدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على نفس الملعب.

وحرصت هيئة ستاد برج العرب على إعادة تهيئة أرضية الملعب لاستقبال مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم إن الأزمة مازالت قائمة بعد تمسك الفريق السنغالى بتصعيد الأزمة مع الزمالك فى إطار رفضهم لخوض المباراة حيث يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب ومتواجدين فى فندق إقامته بمدينة بداعي أن اللقاء كان محددًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.


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