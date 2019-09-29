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فنانة شهيرة تدافع عن فستان رانيا يوسف: لابسة كويس

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل- متابعات

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رانيا يوسف

فستان

بشري

مهرجان الجونة

تعرضت بعض الفنانات لانتقادات خاصة بمظهرهن، خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ‏ ومن أبرز النجمات ‏اللاتي يتعرضن لمثل هذه الأمور، هي الفنانة رانيا يوسف بسبب الجرأة في اختيار ملابسها.‏

من جانبها ردت الفنانة بشرى على الانتقادات التي تنال رانيا يوسف بسبب مظهرها، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، قائلة: "والله أنا ‏شايفة الست رانيا يوسف من ساعة ما جت المهرجان، لابسة كويس زي ما بقية الخلق بتلبس عادي يعني، فأنا مش عارفة هما ‏مالهم يعني حاطينها في دماغهم أوي كده، خلاص يا جماعة حصلت حاجة مرة وعدت، هنفضل عايشين في الماضي؟".‏

رانيا يوسف لفتت انتباه الجميع في افتتاح الجونة بفستان مكشوف الصدر بشكل لافت، ومفتوح من أسفل، مما استدعى أزمة ‏البطانة من جديد ‎.‎

وكانت يوسف، قد تعرضت العام الماضي، للعديد من الانتقادات اللاذعة، بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح ‏الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، بفستان بدون بطانة. ‏

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