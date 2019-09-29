فنانة شهيرة تدافع عن فستان رانيا يوسف: لابسة كويس

محمد فضل- متابعات
تعرضت بعض الفنانات لانتقادات خاصة بمظهرهن، خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن أبرز النجمات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الأمور، هي الفنانة رانيا يوسف بسبب الجرأة في اختيار ملابسها.
من جانبها ردت الفنانة بشرى على الانتقادات التي تنال رانيا يوسف بسبب مظهرها، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، قائلة: "والله أنا شايفة الست رانيا يوسف من ساعة ما جت المهرجان، لابسة كويس زي ما بقية الخلق بتلبس عادي يعني، فأنا مش عارفة هما مالهم يعني حاطينها في دماغهم أوي كده، خلاص يا جماعة حصلت حاجة مرة وعدت، هنفضل عايشين في الماضي؟".
رانيا يوسف لفتت انتباه الجميع في افتتاح الجونة بفستان مكشوف الصدر بشكل لافت، ومفتوح من أسفل، مما استدعى أزمة البطانة من جديد .
وكانت يوسف، قد تعرضت العام الماضي، للعديد من الانتقادات اللاذعة، بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، بفستان بدون بطانة.
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