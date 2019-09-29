"متولي": سد النهضة الخطر الأكبر على مصر

29 سبتمبر 2019 - 05:18 م

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب السويس، إن مسألة سد النهضة الإثيوبي يعتبر مسألة حياة أو موت للشعب المصري، وأن صبر مصر أوشك على النفاذ ولم تجد الحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن مصر لم تكن عائقا ضد التنمية لأى دولة من الأشقاء في أفريقيا، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بمصالحها المائية لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل.





وأوضح متولي، في بيان له اليوم، أن الأثر الأكبر لسد النهضة سيكون على الإنتاج الزراعي الذي سوف ينخفض بما يعادل 42 مليار دولار خلال فترة التخزين والتى تعادل 80 مليار متر مكعب هي حجم تخزين مياه سد النهضة وما يشمل ذلك من تسرب في باطن الأرض والبخر، مشيرا إلى أن البطالة سوف تزداد بما ينعكس بالسلب على الشعب المصري، إضافة إلى وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر.





وأشار متولي إلى أن قضية سد النهضة أكبر خطر يواجه مصر طوال تاريخها لذلك يجب على المصريين أن يتحدوا جميعا لمواجهة الأزمة من خلال مساندة ودعم الدولة في قراراتها الخاصة بهذا الشأن.



