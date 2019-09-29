» «كاف» يُحدد موعد قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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المصريون

الكونفدرالية

كاف

أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» موعد قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف" أن قرعة المسابقتين ستقام يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف أن مراسم سحب القرعة تنطلق فى السابعة مساء التاسع من أكتوبر المقبل بتوقيت القاهرة.

وتأهلت أندية الترجي التونسي – الأهلي– بلاتينيوم بطل زيمبابوي – زيسكو يونايتد الزمبي – الرجاء المغربي – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – بترو أتلتيكو الأنجولي حتى الآن لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال إفريقيا.


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