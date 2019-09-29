«مهددة بالانقراض» الحمار الأفريقي بـ175 يورو.. لن تتخيل السبب

29 سبتمبر 2019 - 02:42 م

تسعى شركات صينية للحصول على الملايين من جلود الحمير لاستخدامها لأغراض لا تقتصر على صناعة التجميل فحسب؛ ما أدى إلى انفجار أسعار الحمير في أفريقيا بشكل قد يؤدي إلى انقراضها. أما تبعات ذلك فسيئة على حياة الناس في أكثر من مجال.

وباتت للحمير قيمة أكبر في أفريقيا من أي وقت مضى، ففي كينيا مثلا يصل سعر الحمار الواحد إلى 175 يورو، وقبل عامين كان السعر حوالي 70 يورو، والسبب هو الطلب المتزايد على الحمير. وخلف ذلك يوجد الدواء الصيني "اجياو/ Ejiao " الذي يتم إنتاجه من مادة الجيلاتين التي تُؤخذ من جلد الحمار المطبوخ، وهذا الدواء من شأنه علاج تجاعيد البشرة والعقم والضعف الجنسي.

فيما تزايد الطلب من الصين؛ فالسعر يصل حسب وسائل إعلام صينية إلى 780 دولار للكيلوغرام الواحد. وتعتقد جمعية خاصة بحماية الحمير/ The Donkey Sanctuary أن صناعة الدواء تحتاج في كل سنة إلى خمسة ملايين من جلود الحمير. وقوام الصين من الحمير انخفض، حسب الأمم المتحدة من 11 مليون حمار في 1992 إلى 4.6 مليونا في عام 2018، وبالتالي وجب الاعتماد على الحمير من أفريقيا.

والتجار الصينيون يدفعون أكثر من 1000 يورو للحصول على جلدة حمار واحد، وتمثل كينيا منذ سنوات مركز تجارة الحمير. وتوجد في البلاد حاليا أربعة مسالخ ذات ترخيص.

وتفيد أرقام رسمية أن المسالخ تشهد يوميا ذبح 1000 حمار.