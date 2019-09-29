  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
الحارس الشخصي

شاهد.. نبؤة بمقتل حارس العاهل السعودي

صورة من اجتماع اليوم

«المشاط»: مصر تقفز 55 مركزًا في الترويج للسياحة

الزمالك

تحذير شديد اللهجة من مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون

صورة

تعليق غير متوقع من والد قاتل حارس الملك سلمان

أرشيفية

«سيجارة» وطدت علاقة جمال عبدالناصر بـ«سامي شرف»

مرتضى منصور

بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد «مرتضى منصور»

الملك سلمان وحارسه الراحل

فيديو مؤثر لابنة حارس الملك سلمان تنعى والدها

واتساب

قرار صادم من «واتساب»: لن يعمل على هذه الهواتف

خالد رفعت

حزمة قرارات حكومية لتخفيف المعاناة عن المصريين

أرشيفية

لماذا تزايدت جرائم الشرف خلال الآونة الأخيرة؟

25 سيارة فارهة لنجل رئيس إفريقي

عرب وعالم

سيارة
سيارة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول إجراء من البنك الأهلي المصري بعد قرار "المركزي"

#

هدية خيالية لـ"كمارا" بعد انضمامه للاتحاد

#

إصابة رئيس مباحث ونقيب شرطة في حادث تصادم

#

بشري سارة للمسافرين خلال شهر رمضان

يمتلك تيودور أوبيانج، نجل رئيس غينيا الاستوائية، 25 سيارة فخمة كان القضاء في جنيف قد صادرها في إطار تحقيق حول غسل أموال، للبيع في مزاد علني.

وتقدر القيمة الإجمالية لهذه السيارات بـ18.5 مليون فرنك سويسري (أكثر من 17 مليون دولار).

وذكرت وكالة فرانس برس عن فيليب كانتور مدير إدارة السيارات في أوروبا في "دار بونامز السويسرية التي تنظم المزاد العلني قوله ": "إنها عملية بيع استثنائية.. مجموعة خاصة من السيارات الفائقة التطور".

وتعرض للبيع في المزاد سبع سيارات من نوع فيراري وثلاث سيارات لامبورجيني وخمس سيارات بنتلي وواحدة من طراز مازيراتي وواحدة ماكلارين.

وكانت أغلى هذه السيارات اثنتان قد عرضتا للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات في 2013 هما سيارة لامبورغيني فينينو رودستر بيضاء تقدر قيمتها بما بين 4.8 و5.7 مليون يورو، وفيراري صفراء تقدر قيمتها بما بين 2.4 و2.6 مليون يورو.

ولا يجمع بين هذه السيارات سوى أنها كلها ملك لتيودور أوبيانغ الذي يشغل أيضا،  منصب نائب الرئيس في غينيا الاستوائية، البلد النفطي الصغير الذي يعد من أكثر الدول فسادً حسب منظمة الشفافية الدولية.

وتقع غينيا الاستوائية في أفريقيا الجنوبية، والتي يقودها منذ 40 عاما الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما (77 عاماً).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «المشاط»: مصر تقفز 55 مركزًا في الترويج للسياحة
» المصري يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على بطل زنجبار
» «كاف» يُحدد موعد قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية
» «ترامب» يهين الرئيس الفرنسي
» رسالة جريئة من رضوى الشربينى للفتيات
» تعليق غير متوقع من نجل أنغام على صورتها مع زوجها
» قصة صورة.. «الطفلة الباكية» على الحدود
» التفاؤل يمنع الإصابة بهذه الأمراض
» احذر الغسالة بها بكتيريا قاتلة
» قلبك بأمان مع هذه الأطعمة
» مفاجأة.. اختبار يكشف عن 20 نوعًا من السرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:18 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية