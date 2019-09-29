الداخلية: مقتل 15 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بسيناء

29 سبتمبر 2019 - 02:22 م

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الأحد، مقتل 15 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء.





وقالت الوزارة الداخلية، في بيان لها، إن جهود الوزارة مستمرة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.





وأضافت الوزارة أنه قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص/ منطقة العبور/ دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.





وتم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، وحال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر، وعُثر بحوزتهم على "9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف.



