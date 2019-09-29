شابان مصري وسعودي يطلقان مبادرة شنطة صديقة للبيئة مجانا

29 سبتمبر 2019 - 01:55 م

أعلن محمد عبد الدايم عضو غرفة التجارية بالجيزة عن تدشين مبادرة شنطة صديقة للبيئة بكل محل (متجر وكشك) مجانًا وجاءت الفكرة جاءت من خلال إنتاجنا لشنطة لبعض الشركات العالمية الموجودة بمصر خلال الفترة الأخيرة حيث الوعي الأجانب بأهمية مثل هذه الشركات لثقافة حماية البيئة لذا قررنا بعمل مبادرة شنطة صديقة لكل بيت مصري مجانًا عن طريق الإعلانات على الشنطة تحمل تكلفة من معلنين.

وأضاف عبد الدايم في بيان صحفي له اليوم أن شابين أصحاب الفكرة مصري وسعودي نتحمل إنتاج الشنطة على نفقتنا الخاصة على أمل وجود رعاة في المستقبل للفكرة الهدف من المبادرة تشجيع تدوال شنط صديقة للبيئة مجانًا لحماية البيئة من التلوث وأضرار البلاستيك التي تصل إلى سرطان في بعض الأحيان.

وأوضح كريم يوسف الشاب السعودي الشريك الثاني بالمبادرة أنه حب لمصر دفعه للاشتراك في المبادرة أن التكلفة الشنطة الصديقة للبيئة يمكن تحمل أي تاجر دون الرجوع للرعاة ضمن مسئولية الاجتماعية للشركات المصرية.

وأكد كريم عبد الكريم أنه أصبح من الضروري أن يتسلح الشباب بالثقافة البيئية ويكون لهم دور ملموس على أرض الواقع في حماية البيئة من خلال خلق برامج توعوية وإطلاق مبادرات تخدم البيئة واستثمار قنوات التواصل الاجتماعي للقيام بدور توعوي وإيصال رسائل بيئية لكل شرائح المجتمع.

وشرح كريم يوسف أن الشنطة الصديقة للبيئة تتحلل ذاتيا (حيويًا) بعكس الشنط العادي التي يتم حرقها تكون سحابة سودة في السماء أو يعيد تصنيعها ما يعمل نوعية أسوأ أنواع البلاستيك ولها روائح كريهة ما تسبب سرطان بعكس الشنط معالجة أو الصديقة للبيئة 100% تتكون من بولي إيثيلين ولا يوجد بها فلاير أو أميا توفير في سعر شنطة ومن الممكن تحديد العمر الافتراضي لها سواء من 6 شهور إلى 5 سنوات الشنطة تتحلل عن طريق الهواء واشعة الشمس أو درجة الحرارة تحلل الشنطة تلقائيًا وتنتهي صلاحية المادة الفعالة بالبلاستيك نهائيًا دون أي ضرر على الإنسان أو الحيوان.

وأشار عبد الدايم إلى أن فكرة المبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 ومدى مساهمة القطاع الخدمي والتطوعي في تنفيذها.

وأكد أنه سوف يتم عمل يتم توزيع جزء من الربح الإعلانات على الشنط على الصناديق الحكومية الخيرية للتبرع وجزء أخرى سيكون عبارة مسابقة عن حماية البيئة في حالة الحل يتم توزيع منح تعليمية للشباب والأطفال بالجامعات والمدارس عن طريق الباركود الموجود على الشنط للأسر الأكثر احتياجًا بقري مصر لنشر ثقافة حماية البيئة من التلوث واضرار البلاستيك في مصر.

واختتم محمد عبد الدايم كلامه أنه سوف يتم توزيع الشنط في محافظتي القاهرة والجيزة خاصة الأكثر حيوية مثل المهندسين والمعادي والمنيل ومصر الجديدة خلال الفترة الحالية بعد دخول رعاة سوف يتم توزيع علي جميع المحافظات مشيرًا إلى أنه سوف يتم عمل منافذ لتوزيع الشنط الصديقة للبيئة في جميع محافظات مصر خلال عام ونصف وأقل ضمن خطة المبادرة

لأدرينالين في كل ثانية لمحبي السياحة الخطرة والمثيرة في العالم

ما هو الأدرينالين؟

الأدرينالين هو عبارة عن هرمون (أي مواد كيميائية) يتم إنتاجه في الغدة الكظرية، بالإضافة إلى كونه ناقلا عصبيا ما يعني أن الدماغ أيضا قادر على معالجته.

يعتبر هرمون الأدرينالين من أهم أسلحة جسم الأنسان البشري منذ القدم، حيث أنه أساسي له في صراع البقاء، لأنه يتم إفرازه في الجسم بحالات الطوارئ والأزمات من أجل إيقاظ وتيقظ الجسم.

كما يتم إفراز الأدرينالين في حالات الشعور بالإثارة بفعل الرياضات خصوصا الخطيرة منها كالقفز من مرتفعات، سباقات السيارات، ركوب الأمواج وما إلى ذلك.

ما هي وظيفة الأدرينالين؟

يعمل الأدرينالين على تحفيز يقظة واستجابة الجسم كله في حالات الخطر (القتال أو الهروب). يتمثل هذا التحفيز في تمدد الممرات الهوائية بالجسم وذلك من أجل تزويد العضلات بالأكسجين اللازم للقيام بعملية الهرب من الخطر.

يدفع الأدرينالين بالأوعية الدموية أيضا إلى تشنج أو انقباض أشد، وذلك من أجل إعادة توزيع الدم بشكل أسرع إلى مجموعة العضلات الرئيسية (القلب والرئتين

الأعراض المرتبطة بإفراز الأدرينالين

مع إفراز الأدرينالين في الجسم يترافق معه مجموعة من الأعراض:

سرعة دقات القلب

تعرق

يقظة وتنبه للحواس

سرعة بالتنفس

انخفاض القدرة على الشعور بالألم

زيادة القوة والأداء

اتساع حدقة العين

الشعور بالتوتر أو العصبية

ما المخاطر الصحية التي ترتبط بالأدرينالين؟

إن إفراز هرمون الأدرينالين في الجسم لفترة وجيزة وكرد فعل على أمر طارئ وخطير هو أمر لا بأس به. إلا أن أجسامنا تفرزه أحيانا بسبب العمل تحت ضغط ما أو نتيجة تفسير غير دقيق لموقف نعيشه، أو لأمراض معينة قد نعاني منها.

تكمن الخطورة في افراط الجسم بإفراز الأدرينالين بشكل متواصل وللمدى البعيد، بالإجهاد الذي سينجم عنه: تلف الأوعية الدموية، زيادة ضغط الدم، خطر الأزمة القلبية والسكتة الدماغية، عدا عن زيادة الوزن، الصداع والأرق.

كيف نسيطر على مستوى الأدرينالين؟

من المهم أن تطور قدرتك على الإصغاء لجسدك وتتعلم تقنيات التحكم في استجابة جسمك للضغط النفسي، فهو من أهم الظروف التي قد تؤدي إلى فرط إفراز الأدرينالين رغم إمكانية السيطرة عليه.

للقيام بذلك عليك تنشيط الجهاز العصبي اللا ودي الذي يتحكم بالأمعاء والجهاز الهضمي وذلك لتقليل نشاط الجهاز العصبي الودي المسؤول عن الحركات السريعة وبالتالي حالة "الهرب أو القتال".

إليك بعض الطرق التي تستطيع بواسطتها تخفيف تأثير الضغط على جسمك:

تمارين التنفس العميق

التأمل

تمارين اليوغا أو التمارين التي تجمع بين الحركات والتنفس العميق

مشاركة الأصدقاء والمقربين بالمواقف العصيبة والتحدث عنها

تفريغ مشاعر القلق في مدونة خاصة بك

نظام غذائي صحي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

تجنب الشاشات على الأقل نصف ساعة قبل النوم

منذ عام 1980، يحتفي باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من قبل منظمة السياحة العالمية.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بالسياحة حول أنحاء العالم، للتأكيد على الأهمية البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

والسياحة قد تختلف عن المفهوم المتداول: فقد تكون السياحة ترفيهية، وقد تكون بغرض العمل.