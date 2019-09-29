8 صور لـ "كاتم أسرار الشعوب" تثير إعجاب العالم

29 سبتمبر 2019 - 01:19 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله، والتي انتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وجاء ذلك تقديرًا ومحبة لذلك الرجل، الذي وصفه الكثير بأنه كاتم أسرار الشعوب؛ نظرًا للمهمة الموكلة إلية بملازمة خادم الحرمين الشريفين؛ فإنه قد أدى الأمانة، وصان العهد، ومات مخلصًا للدين ثم الملك والوطن؛ مشيرين إلى أن البلاد ملكًا وشعبًا ستبكي هذا الوفيّ، فسبحان من أسكنه قلوب الشعب السعودي.