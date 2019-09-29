إنذار رسمي لسفير بريطانيا بمصر للقبض على "عبد الله الشريف"

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عبدالله الشريف
عبدالله الشريف

وكالات - الدويني فولي

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إنذار

رسمي

صورة

السفارة البريطانية

عبد الله الشريف

قدم أيمن محفوظ المحامي إنذرًا رسميًا لسفير بريطانيا بمصر طالبه فيه باعتقال اليوتيوبر عبد الله الشريف طبقا للقانون الإرهاب الإنجليزي.
وجاء بالإنذار بأن المشكو فى حقه مصري مقيم ببريطانيا ينشر علي اليوتيوب مقاطع صورت في دول معادية أو مصطنعة ويدعي أنها لمنشآت عسكرية في مصر، وذلك بهدف نشر الأفكار الإرهابية والترويع ونشر الفوضى بمصر.
 
وأضاف محفوظ، وبعد صدور قانون الإرهاب الإنجليزي الجديد، والذي يعاقب بالسَجن لمدة 15 عاما لكل من يتصفح مواد إرهابية أو يشاهد دعاية تكفيرية على شبكة الإنترنت فالطبع من يصطنع تلك الفيديوهات يقع تحت دائره التاثيم للقانون.

واستطرد محفوظ، بأن نشاط هذا المجرم كان دعاية وتبرير للأنشطه الإرهابية التي راح ضحيتها جنود من الجيش المصري وتعد تلك الأفعال بمثابه ترويج وتبرير لجماعات محظورة خارج بريطانيا.

وتعد هذه المواد المتعلقة بالإرهاب هى فعل غير قانونى ومجرم حاليًا بالقانون الأنجليزي، مؤكداً أنه يمنح القانون للشرطة البريطانيه السلطات التي تحتاجها لإحباط المخططات الإرهابية في وقت مبكر، مع توقيع العقاب الملائم فإن التهديد الصادر عن الإرهاب يجب أن تتطور استجابة بريطانيا ضده كذلك.
 
ولهذا إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 البريطاني يحارب الإرهاب بكافه أشكاله والتي أصاب بريطانيا بعمليات إرهابية علي أرض بريطانيا وذلك طبقا لتصريحات وزير الداخلية البريطاني.

وطالب محفوظ في ختام الإنذار الذي أرسل بخطاب موصي بعلم الوصول بتفعيل وتطبيق قانون الأرهاب علي المدعو عبد الله الشريف، وسرعة القبض عليه ومحاكمته لدعمه الإرهاب وتزييف الحقائق بمساعده قوي أجنبية، وذلك بإجراءت احترازيه طبقا لقانون الإرهاب البريطاني.



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