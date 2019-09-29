ترامب يفتح النار على الديمقراطيين مجددًا

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ترامب وكلينتون
ترامب وكلينتون

علي محمود

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ترامب

كلينتون

الديمقراطيين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثّفت في الآونة الأخيرة تحقيقها في قضية بريد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون الإلكتروني.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن محققين من وزارة الخارجية تواصلوا مع نحو 130 مسئولا خلال الأسابيع الأخيرة بشأن رسائل بعثوها عبر البريد الإلكتروني قبل سنوات، وكانت مصنفة على أنها سرية بأثر رجعي، وأرسلت جميعها أو تم تحويلها في نهاية المطاف إلى بريد "كلينتون" الإلكتروني الخاص وغير الآمن.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسئولين حاليين وسابقين أن محققي وزارة الخارجية بدأوا اتصالاتهم بالموظفين قبل نحو عام ونصف، لكن الأمر ترك لاحقا قبل أن يعاد إحياء الملف في أغسطس.

وتزامن الكشف عن الجهود الجديدة المرتبطة بالملف مع فتح الديموقراطيين في الكونجرس تحقيقًا يهدف إلى عزل ترامب على خلفية الاتهامات بأنه حاول الضغط على الرئيس الأوكراني فلاوديمير زيلينسكي ليساعده في جمع معلومات من شأنها أن تدين منافسه الرئيسي المرجح في انتخابات 2020 جو بايدن.

وبحسب الصحيفة، فإن إحياء قضية رسائل كلينتون الإلكترونية يفتح "جبهة جديدة" قد توجه فيها إدارة ترامب اتهامات جديدة باستغلال السلطة لخصومه السياسيين.


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