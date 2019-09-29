تويتر ينعى "الفغم" بهذه الكلمات

29 سبتمبر 2019 - 12:10 م

"اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"، كلمات من مثل شعبي توضح أن حب الناس لشخص ما يأتي من حب الله له، وربما لم يتمكن محبو الراحل اللواء عبد العزيز الفغم من منحه هذه الكلمات إلا أنها كانت واضحة في أعين كل من تعامل معه.

فنعى المستشار فيصل الأسمري والعائلة اللواء في كلمات علي "فيس بوك" قائلا: "الأبطال لا يموتون إلا بالخيانة.. خبر مفجع ويوجع القلب الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.. مات الابن البار لـ ولاة امرنا المخلص لـ الدين والوطن والملك.. ليس كل الامهات تنجب "أبطالاً" عزلله إنه فقيدة.. لا حول ولا قوة الا بالله".

في سياق متصل نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على "تويتر"، عبدالعزيز الفغم، قائلا: "الله يرحمك يابطل.. عشرة سنين لم أر منك إلا كل خير وإخلاص.. كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض.. رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله.. الحمد لله على قضائه وقدره.. غير مستوعب إني لن أراك بعد اليوم!".

وتحت وسم #عبدالعزيز_الفغم غرد العديد من المواطنين السعوديين بالترحم على "الفغم" وطلب المغفرة له داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره، وقد اتفق المغردون على أن اللواء "الفغم" خدم وطنه بكل إخلاص وتفاني وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له، ولعل هذا الجانب هو الذي زاد من شعبية اللواء الفغم، فكان الوسم قد وصل للمقدمة في توتير "تريند" بدقائق معدودة من انتشار خبر وفاته رحمه الله .

وتوفي صباح اليوم الأحد، الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.