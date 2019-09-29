» قصة صورة.. «الطفلة الباكية» على الحدود

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معاناة اللاجئين

حازت صورة طفلة باكية على جائزة «وورلد برس فوتو» لعام 2019، حيث جسدت معاناة اللاجئين الذين يموتون أثناء رحلاتهم.

ووثقت الصورة حالة الكراهية المزمنة للمهاجرين في أمريكا، وبطلتها طفلة هندوراسية عمرها عامان فقط.

وأيقظت صورة الطفلة الصغيرة الرأي العام العالمي حيال معاناة اللجوء، وكيف يخوض الناس الذين يواجهون الصعوبات في بلدانهم صراعهم مع الحياة.

والتقط المصور «جون مور»، هذه الصورة أثناء تفتيش أحد الحراس الأمريكين لوالد الطفلة بعد أن أفزعها بنزع والدها منها لاحتجازه.


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