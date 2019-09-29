  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
الحارس الشخصي للملك سلمان

تويتر ينعى "الفغم" بهذه الكلمات

لقاء ترامب ومسئولين روس

أسرار صادمة عن لقاء ترامب ومسئولين روس

الحارس الشخصي

"حارس الملك سلمان" .. اللواء الذي أبكى السعوديين

صورة من الفيديو

هنا يعيش قادة الإخوان بالخارج

صورة من الحادث

تنشر لأول مرة.. معلومات جديدة بشأن منفذ تفجير الأورام

شيراك والحريري

الحريري مودعًا شيراك: "كان بمثابة أخ لأبي"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بعد وفاة حارسه الشخصي

أبو الغيط

«أبو الغيط»: السيسي صادق وأمين.. ومصر لن تكرر هذه التجربة

الطفلة جنة

مفاجآت مدوية تقلب موازين القضية بواقعة الطفلة "جنة"

القذافي

سيف القذافي : " من يعيد لي أبي"

«أبو الغيط»: السيسي صادق وأمين.. ومصر لن تكرر هذه التجربة

الحياة السياسية

أبو الغيط
أبو الغيط

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع

#

مفاجأة.. هذا اسم عزت أبو عوف الحقيقي

#

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

القلب

البرتقال

السلمون

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معربًا عن ثقته بأن بلاده ستبقى مستقرة وتحافظ على نموها رغم وجود قوى تسعى لإحداث الفوضى فيها.

ووصف أبو الغيط في تصريحات صحفية أدلى بها من نيويورك السيسي بأنه "رئيس جاد وصادق وأمين ويسعى لخدمة المجتمع المصري وتحقيق تنمية شاملة"، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتكرار التجربة "المأساوية" التي مرت بها بين عامي 2011 و2013، معربًا عن وقوف العالم العربي إلى جانب مصر في قضية سد النهضة.

وتطرق أبو الغيط، إلى طيف من الملفات الإقليمية الأكثر إلحاحا، بما فيها الشأن السوري، حيث رحب بتشكيل اللجنة الدستورية وحث روسيا على تشجيع كل الأطراف فيها على التوصل إلى حل سياسي، مع التأكيد على ضرورة توقف القوى الخارجية عن "التغلغل" في الشأن السوري.

وأشار أبو الغيط، إلى الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية الذي تنسبه بعض الأطراف إلى إيران، مشيرًا إلى أن الخبراء الذين يقومون حاليًا بالبحث وتقصي الحقائق في المملكة سيطلعون مجلس الأمن الدولي على استنتاجاتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قصة صورة.. «الطفلة الباكية» على الحدود
» التفاؤل يمنع الإصابة بهذه الأمراض
» احذر الغسالة بها بكتيريا قاتلة
» قلبك بأمان مع هذه الأطعمة
» مفاجأة.. اختبار يكشف عن 20 نوعًا من السرطان
» تعليق ناري من فنانة شهيرة على انتقاد الجمهور لفساتين الفنانات
» مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة
» مصطفى يونس: هذا اللاعب "مش هيكمل" في الأهلي مع أنه أحسن من أبو تريكة
» مرتضى: بحذرك يا "خطيب" من اللي حصل امبارح
» "هتقابلي ربنا ازاي بالفستان دا؟".. هكذا أجابت فنانة شهيرة
» تعليق ناري لـ"أديب" على جنازات شهداء كمين التفاحة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية