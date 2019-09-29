سيف القذافي : " من يعيد لي أبي"

29 سبتمبر 2019 - 10:08 ص

في تدوينة مقتضبة أعرب سيف الإسلام القذافي عن أسفه بسبب فراق والده له وكل عائلته.

وكتب سيف القذافي على حسابه في تويتر : "وإن أعادُوا لك الأماكن القديمة فمن يُعيد لك الرفاق"، وذلك تعليقا على عدة صور نشرها لوالده وعدد من أرااد العائلة وهم في حياة الطفولة.

وأثارت تدوينة سيف القذافي العديد من التعليقات بين متابعيه على تويتر، حيث كتب أحد المعلقين : " حسبهم أنهم رحلوا ، لكنهم يعلمون أن هناك روحا لا زالت في جسدها ستعيد إنتاجهم مرة أخرى ، ستعيد إنتاج القذافي الأب و الساعدي و هانيبل و غيرهم .

أحتفظ بالصور و زر الأماكن بعد أعوام لتجد حقا أن الرفاق قد عادوا في جيل آخر.. ليبيا لن يحكمها و يبسط فيها الأمن الا من كانت جيناته قذافية".

وعلق آخر :" وتلك الايام نداولها بين الناس . سبحانك ربي . الله يرحمك يالقذافي ويسكنك فسيح جناته".



