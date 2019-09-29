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مبابي يعتذر لـ نيمار عبر "تويتر"

الرياضة

مبابي ونيمار
مبابي ونيمار

وكالات - الدويني فولي

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نشر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان اعتذارًا ضمنيًا عبر حسابه في "تويتر" قال فيه لنيمار: "لقد عدنا أخي، كان يجب علي أن أصنع لك هدفًا آخر".
وفاز الفريق الباريسي على بوردو بهدف دون رد، السبت، في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وقال مبابي عبر صحيفة لو باريزيان الفرنسية: "لا يوجد سبب لتتغير علاقتي مع نيمار، أؤكد دائمًا أنها قائمة على الأمانة والإعجاب، ولا أميل لتنقية الكلام معه، عندما يحدث سوء تفاهم بيننا، نتحدث سويا".
وأضاف اللاعب الشاب ضاحكًا: "لقد سألني نيمار في غرفة الملابس لماذا لم أمرر الكرة له في مباراة بوردو، وأهانني نسبيا".

وأكد مبابي أنه كان لديه إصرار شديد على مساعدة فريقه خلال مشاركته في الشوط الثاني، لتحقيق الفوز في المباراة.
وتابع حديثه: "أشعر بأنني في حالة جيدة، لقد ابتعدت 5 أسابيع عن الملاعب، إنها فترة طويلة، وكنت أسأل نفسي كثيرا كيف تسببت في إصابتي بهذا الشكل، وحزنت للغاية لخسارة الفريق في مباراتين بالدوري".
وأتم اللاعب الشاب: "كلما أسأل نفسي ولا أجد إجابة، كنت أتألم كثيرا، وتأثرت أيضا بتراجع نتائج الفريق، وصممت على العودة في أقرب فرصة ممكنة، ولكن دون تسرع".

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