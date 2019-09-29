مفاجآت مدوية تقلب موازين القضية بواقعة الطفلة "جنة"

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الطفلة جنة
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اغتصاب

عمرو أديب

ام بى سى مصر

جنة

كشف أشرف ياسين، محامي الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها، مفاجآت مدوية عن الواقعة قائلاً: "إن تعذيب الطفلة جنة أمر لا يتصوره عقل، موضحًا أن جنة أصيبت بضيق تنفس فتم نقلها للمستشفى والطبيب اكتشف آثار التعذيب، فأبلغ الشرطة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، وتم بتر قدمها.

وأضاف "ياسين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت أن سبب الوفاة هو تعذيب أدى إلى صدمة عصبية ثم الوفاة، منوهًا بأن الجدة تم حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 وتابع بأن شقيقة جنة الكبرى وتدعى أماني وتبلغ 6 سنوات، تبين أنه تم تعذيبها بصورة أكبر من جنة، معقبًا: "عندها ضفرين تم خلعهما ببنسة"، كاشفا عن أن الجدة تحاول إلقاء التهمة على ابنتها بأنها السبب في تعذيب الطفلتين، لافتًا إلى أنه سأل أماني لماذا كان يتم ضربهما، فكان ردها أنه يتم تعذيبها إذا فتحت التلاجة، أو تناولت أرز زيادة.

وعما يتردد عن اغتصاب الطفلتين، نفى المحامي تعرضهما للاغتصاب، موضحًا أنه تم عرض أماني على لجنة نساء وتوليد، وتبين أنها لم تتعرض للاغتصاب، معقبًا: "بلاش تقتلوا البنتين مرة كمان بمثل تلك الشائعات"، منوهًا بأن العقوبة التي تنتظر الجدة هي الإعدام.

 ومن ناحيتها قالت حكمت، عمة الطفلتين، إن الطفلة أماني في حالة خوف شديد، ولا تترك والدها، منوهة بأن والدة الطفلتين حصلت على حكم بضمهما من 10 شهور فقط.

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