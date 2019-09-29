الشوباشي: الإخوان طفحونا الدم

29 سبتمبر 2019 - 09:23 ص

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن جماعة الإخوان تعتبر المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المنصة حشدًا مصطنعًا، معقبة: "طب فين حشدكم، مفيش مظاهرة واحدة حصلت للإخوان بالأمس، فين المظاهرات المليونية التي دعوا إليها".



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب فشل الإخوان في الحشد للمظاهرات هو عدم امتلاك أي شعبية في الشارع المصري، معقبة: "الناس مش طايقاهم، هما مجانين، فاكرين إن في حد بيأيدهم، بس الحقيقة هما خافوا ينزلو الشارع ويراهنوا علي شعبيتهم فيتصدموا بالواقع، عشان كدا بيحاولوا يحافظوا على شكلهم".



وأشارت إلى أن حكم جماعة الإخوان الذي استمر لعام كان سيئًا للغاية، معقبة: "حكم الإخوان كان سنة سوداء وكانت مليئة بالكذب، ومفيش أي إنجاز حصل، طفحونا الدم، وقرفونا في عيشتنا".

