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أديب: دا اللي هيحصل فى السعودية اليومين الجايين

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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إم بي سي

عمرو أديب


أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر والمملكة العربية السعودية تتعرضان لحملة من الهجوم والتشوية، قائلاً: "شوفوا اللي هيحصل في السعودية اليومين الجايين"، متوقعًا تعرضها لحملة من الهجوم مثلما حدث مع مصر".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الهند والصين ليسا أفضل من مصر، فهما شعوب مليارية، ولكنهما ركزا على ما يريديان تحقيقه، لافتا إلى أن الإخوان يتعاملون بمبدأ أن كل وقت وله كذبة".

وتابع الإعلامي قائلاً: "هو كل واحد نزل الشارع يعني نزلنا معاه محمد بيه بتاع قسم الهرم، الناس نزلت وعاشت بشكل طبيعي، وكانوا يشعرون بالأمن، لن نسمح أن حد ياخد مننا الأمن".

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