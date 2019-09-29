غرامة ضخمة على نجم الأهلي بعد تسببه في استقالة طه إسماعيل

29 سبتمبر 2019 - 05:47 ص

قرر سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - توقيع غرامة ضخمة على صالح جمعة بعد غيابه عن تمرينات المستبعدين.



وتعتبر هذه الغرامة الثانية بعدما جرى توقيع غرامة أخرى عليه بسبب زيادة وزنه فضلا عن استبعاده من المباريات .



وجاءت هذه الغرامة بعدما طلبت إدارة الأهلي من كابتن طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط بالأهلي -الاستقالة من القنوات الفضائية التي يحلل عليها أو الاستقالة من منصبه بعدما قال في إحدى القنوات إن صالح جمعة غير ملتزم حيث اعتبرت الإدارة هذا التصريح إحراجا للاعب .



لكن اللاعب واصل تصرفاته غير المسؤولة مما استدعى تغليظ العقوبة.



