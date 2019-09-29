تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزيري الإسكان وقطاع الأعمال

29 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

عرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الإسكان.



وأوضح الفيديو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الاجتماع تناول آخر مستجدات خطة إصلاحا وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في قطاعات الصناعة كالغزل والنسيج فضلا عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.



ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ الاصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد المصري، وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التي تمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها.



كما تطرق الاجتماع إلى مبادرة جسور والتي سيتم اطلاق مرحلتها الأولى قريبا وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر، واطلااق سلسلة من خدمات المصدرين والمستوردين، ووصول عدد من المنتجات المصرية إلى الدول الأفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحي بين مينائي العين السخنة ومومباسا بكينيا.

