"المواطن يشعر بتحسن الأحوال الاقتصادية في هذا التوقيت"

28 سبتمبر 2019 - 11:50 م

قال الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مصر تعمل الآن على العديد من المشروعات القومية العملاقة؛ منها 2 مليون متر لإنشاء الصوب الزجاجية بالإضافة إلى إنشاء العديد من مزارع الأسماك، وغيرها العديد من المشروعات في شتى المجالات.

وأضاف خلال برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "القاهرة والناس"، أن المواطن المصري سيشعر بالتحسن فى الأحوال الاقتصادية بدءا من منتصف 2020.

