متحدث "الخارجية" يفتح على مفوضية حقوق الإنسان

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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة قامت برفض ما تم التطرق له في بيان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول وضع حقوق الإنسان في مصر، معقبًا: "من غير المقبول صدور هذه البيان من كيان أممي عليه أن يتحرى من كافة المعلومات، هذا البيان قد يكون هدفه الترويح لمعلومات منافية للواقع".
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن بيان المفوضية استند على بيانات غير صحيحة، وبالتالي توصل إلى نتائج خاطئة، والتسرع في إصدار أحكام تعكس عدم المهنية.
ولفت إلى أن بيان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر، غير مفهوم بالنسبة لوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي شخص في مصر يكون وفقًا للقانون، ولا يتم القبض على أي شخص في الدولة المصرية لممارسته أي نشاط مشروع.
وأضاف أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بالقانون ولكن له إجراءات قانونية وهذا الأمر موجود في كافة دول العالم، حتى لا يتم انتهاك حرية الآخرين أو غير من الأمور غير المسموحة، مشيرًا إلى أن الخارجية ستستمر في الرد كلما وردت بيانات من أي طرف مهما كان، طالمًا كانت بيانات غير مهنية وغير مسئولة.


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