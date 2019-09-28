  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:45 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة نارية للإخوان.. هذا ما قاله

وزير الإسكان

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لمواطنين بشأن هذا الأمر

الكاتب الصحفي ياسر رزق

"المواطن يشعر بتحسن الأحوال الاقتصادية في هذا التوقيت"

محمد علي

"اتصالات النواب" تكشف عقوبة فيديوهات التحريض.. لن تصدق

وزارة الخارجية المصرية

متحدث "الخارجية" يفتح على مفوضية حقوق الإنسان

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

مكرم أحمد

«الأعلى للإعلام»: «تداول المعلومات» يرى النور قريبًا

أرشيفية

بصمة القدم والـ«DNA » في شهادات الأطفال

ماسبيرو

«ماسبيرو» يعلن الحرب على الشائعات بهذه الخطوات

ترامب

«ترامب» يقيم علاقة جنسية مع ممثلة شهيرة

لجنة شعبية:

85 بالمائة من سكان غزة تحت خط الفقر بسبب الحصار

عرب وعالم

تحذير أممي من حدوث أزمة إنسانية في غزة
تحذير أممي من حدوث أزمة إنسانية في غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بائعو الصحف: "النت ومواقع التواصل خربوا بيوتنا"

#

ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد

#

«نتنياهو» يتحدث عن شن عملية عسكرية واسعة على غزة

#

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

قالت لجنة شعبية فلسطينية، السبت ، إن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي . جاء ذلك في بيان صادر عن جمال الخضري، رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة" (غير حكومية)، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأضاف الخضري: "معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين فئة الشباب".
وتابع: " أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تزيد هذه القائمة بشكل يومي بسبب توقف مشاريع أساسية بسبب الحصار ".
وأشار الخضري إلى أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، فيما يشهد القطاع بشكل يومي إغلاق محال تجارية أو شركات أو مصانع جراء الأوضاع الاقتصادية الأخطر منذ سنوات.
ولفت إلى وجود نقص شديد في السيولة، فيما القوة الشرائية تتناقص يوما بعد يوم، وحالة من الجمود الاقتصادي علي كل الصعد والمستويات.
وقال " من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، يتجاهل واقع كارثي، ولا يريد أي يتجه لأي حلول".
وطالب الخضري، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.
ودعا إلى دعم دولي وعربي وإسلامي في جميع المجالات وخاصة الانسانية منها، لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل. 
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر
» مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة
» حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر
» اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»
» السعودية تفاجئ الجميع وتصدر بيانًا هامًا وعاجلًا
» الحوثيون: حصار فصيل عسكري سعودي و3 ألوية وأسر آلاف
» 85 بالمائة من سكان غزة تحت خط الفقر بسبب الحصار
» دفن «موجابي» بعد 22 يومًا من وفاته
» «عبد الحفيظ» يتسبب في طرد مترجم مدرب الأهلي
» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys
» الأهلي يكتسح كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية