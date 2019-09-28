» الأهلي يكتسح كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات

28 سبتمبر 2019 - 09:55 م

تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من البطولة.

وسجل رباعية الاهلي ،ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن، وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق حيث دفع بكلاً من محمود وحيد وديانج للمرة الأولى في التشكيل الاساسي تحت قيادته ونجح أبناء القلعة الحمراء في تدمير الفريق الغيني مُبكراً.

الشوط الاول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الاهلي الذى أعتمد على أنطلاقات الثلاثي الشحات وأجاي ووليد سليمان ، وتعرض الشحات للعرقلة في الدقائق الأولى لكن الحكم رفض إحتساب أي أخطاء لصالح المارد الأحمر.

واصل الاهلي الضغط على الضيوف وسجل ديانج هدف الأحمر الأول في الدقيقة الثامنة مُستغلاً "دربكة" أمام مرمى الفريق الغيني حيث سدد اللاعب المالي الذى يُشارك للمرة الأولى مع فايلر الكرة في شباك الضيوف.

لم يتراجع الاهلي بعد هدف ديانج وواصل الهجوم وكاد الأحمر أن يُسجل هدف ثاني عن طريق وليد سليمان وأحمد الشيخ لكن دفاع الضيوف أنقذ الموقف.

فجأة ظهرت خطورة الفريق الغيني وسدد بيناجمين إيدو ندومج كرة قوية لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها قبل أن يرد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وكاد حسين الشحات يُسجل هدفاً ثانياً للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من ديانج وراوغ الشحات دفاع وحارس رمى الضيوف قبل أن يمرر الكرة متأخراً لأجاي ليتدخل دفاع كانو سبورت وينقذ الموقف وتضيع فرصة هدف مؤكد للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة أهلاوية وأهدر الشيخ وأجاي أكثر من فرصة خطرة للتسجيل مع محاولات مُتباعدة من جانب الضيوف لزيارة شباك الشناوي لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني نشطة وحماسية للغاية من جانب الاهلي الذى نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق جونيور أجاي الذى تلقى تمريرة عرضية رائعة من محمود وحيد وسدد أجاي برأسه في شباك كانو سبورت.

واصل الاهلي الضغط وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف ثالث ، ثم زادت خطورة الاهلي وعاد الشحات ليُسجل هدف ثالث في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة رائعة من جانب أحمد فتحي ويراوغ دفاع الضيوف ويسدد كرة قوية في الشباك الغينية وأنقذ حارس كانو سبورت الاهلي من تسجيل هدف رابع للأهلي من أحمد الشيخ.

وشارك حسام عاشور بدلاً من السولية كما شارك صلاح محسن بدلاً من وليد سليمان ، وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء وأهدر أحمد الشيخ وصلاح محسن أكثر من فرصة للتسجيل.

وفي الدقيقة 78 يشارك وليد أزارو بدلاً من جونيور أجاي،ونجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 88 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات وأودعها في الشباك الغينية بعدها حاول الضيوف تسجيل هدف شرفي وتصدّت العارضة لتسديدة قوية سددها ندومج لاعب كانو سبورت بعدها ينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة يضمن بها التأهل لدور المجموعات ببطولة أفريقيا.