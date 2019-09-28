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«منة فضالي» تشعل الجدل بصورة من «غير ملابس»

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منة فضالي
منة فضالي

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مواقع التواصل

منة فضالي

صورة منة فضالى

اطلالة منى فضالى

أشعلت الفنانة منة فضالي، الجدل بين متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، بإطلالة جريئة، جاءت في أعقاب تصريحات انتقدت فيها ردود الفعل على صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة، جزءً كبيرًا من جسمها دون ملابس، وعلقت على الصورة "صباح الخير".

كما نشرت "منة" مجموعة من الصورة الجديدة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" من زيارتها لباريس.

وحلت بإطلالة مثيرة بارتدائها "كت" قصيرًا جدًا بظهر مكشوف مع وضع "ميك اب" خفيف مع أحمر شفايف وإسدال شعرها على كتفيها.

وعلقت على الصورة قائلة: "أنا لست مثاليا لكن على الأقل أنا لا اكذب".

وكانت "منة" تطرقت في مقابلة تليفزيونية أخيرًا إلى الانتقادات التي تتلقاها بسبب صورها التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها ترى أن ذلك حرية شخصية لها، حيث يحق لها نشر كل ما تحب، وعلى من لا يعجبه ذلك من منتقديها، عدم متابعتها.



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