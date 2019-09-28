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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على كانو سبورت بهدف «ديانج»

الرياضة

ديانج
ديانج

أمير سعد

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الاهلى

دورى ابطال افريقيا

كانو سبورت

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على ضيفه كانو سبورت، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الاهلي الذى أعتمد على أنطلاقات الثلاثي الشحات وأجاي ووليد سليمان  ، وتعرض الشحات للعرقلة في الدقائق الأولى لكن الحكم رفض إحتساب أي أخطاء لصالح المارد الأحمر.

واصل الاهلي الضغط على الضيوف وسجل ديانج هدف الأحمر الأول في الدقيقة الثامنة مُستغلاً "دربكة" أمام مرمى الفريق الغيني حيث سدد اللاعب المالي الذى يُشارك للمرة الأولى مع فايلر الكرة في شباك الضيوف.

لم يتراجع الاهلي بعد هدف ديانج وواصل الهجوم وكاد الأحمر أن يُسجل هدف ثاني عن طريق وليد سليمان وأحمد الشيخ لكن دفاع الضيوف أنقذ الموقف.

فجأة ظهرت خطورة الفريق الغيني وسدد بيناجمين إيدو ندومج كرة قوية لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها قبل أن يرد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وكاد حسين الشحات يُسجل هدفاً ثانياً للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من ديانج وراوغ الشحات دفاع وحارس رمى الضيوف قبل أن يمرر الكرة متأخراً لأجاي ليتدخل دفاع كانو سبورت وينقذ الموقف وتضيع فرصة هدف مؤكد للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة أهلاوية وأهدر الشيخ وأجاي أكثر من فرصة خطرة للتسجيل مع محاولات مُتباعدة من جانب الضيوف لزيارة شباك الشناوي لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

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