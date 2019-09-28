» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

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كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور 5 ألاف متفرج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة - أيمن أشرف – محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد الشيخ.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وجاء على دكة البدلاء كل من :- شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – رمضان صبحي – وليد أزارو – حسام عاشور – صلاح محسن – محمد هاني.

يذكر أن الأهلي قد انتصر على فريق كانو سبورت الغيني، في عقر داره بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي الفريق الأحمر الثنائي صلاح محسن، ووليد سليمان.


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