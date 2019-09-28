» «كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد

28 سبتمبر 2019 - 07:00 م

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رضائه عن أداء فريقه أمام شيفيلد يونايتد التى انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد.

وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: "لست سعيدا للغاية لكن كل شيء على ما يرام، كنا مُركزين لأكثر من 90 دقيقة و أنا سعيد بهذا، كل الاحترام لشيفيلد يونايتد، إنه مكان صعب أن تلعب فيه، لقد كانت 0-0 ولم نتمكن من ازعاجهم".

أضاف: "في الشوط الأول حصلنا على فرصتين كبيرتين رائعتين نستغلها عادة. في الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة واحد لواحد مع حارس المرمى، كان بإمكاننا أن القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقًا".

وتابع: "لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئ بها، حارسهم لعب مباراة لا تصدق".

وبات ليفربول ثانى فريق يحقق الفوز فى أول 7 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد تشيلسي فى موسم 2005 – 2006.