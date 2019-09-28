  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
هدى عبد الناصر

حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

ال الشيخ

اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»

سد النهضة

«شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر

أرشيفبة

إحالة 7 متهمين في «ميكروباص حلوان» للمفتي

مهاتير

مهاتير محمد يتحدى إسرائيل ويهاجمها بسبب المسلمين

العلم الكويتي

الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

الأمم المتحدة

شاهد لأول مرة.. زغاريد داخل قاعة الأمم المتحدة

جانب من تشييع جثامين الشهداء

مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة

عبد الناصر

تكفير قيادي إخواني بسبب ترحمه على «عبدالناصر»

فينالدوم

ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»

«كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد

الرياضة

كلوب
كلوب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. ليفربول يواجه شيفيلد بالدوري الإنجليزي

#

مفاجأة .. استبعاد محمد صلاح من هذه المباراة الهامة

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش سيتي

#

"كلوب" يصدم جماهير "ليفربول" بشأن لعب "صلاح" أمام برشلونة

المصريون

ليفربول

شيفيلد

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رضائه عن أداء فريقه أمام شيفيلد يونايتد التى انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد.

وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: "لست سعيدا للغاية لكن كل شيء على ما يرام، كنا مُركزين لأكثر من 90 دقيقة و أنا سعيد بهذا، كل الاحترام لشيفيلد يونايتد، إنه مكان صعب أن تلعب فيه، لقد كانت 0-0 ولم نتمكن من ازعاجهم".

أضاف: "في الشوط الأول حصلنا على فرصتين كبيرتين رائعتين نستغلها عادة. في الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة واحد لواحد مع حارس المرمى، كان بإمكاننا أن القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقًا".

وتابع: "لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئ بها، حارسهم لعب مباراة لا تصدق".

وبات ليفربول ثانى فريق يحقق الفوز فى أول 7 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد تشيلسي فى موسم 2005 – 2006.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت
» «كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد
» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
» التحقيق مع رئيس الوزراء البريطانى في تهم فساد
» تشيلسي يهزم برايتون 0/2.. وتوتنهام يتخطى ساوثهامبتون
» لوحة سيارة بـ36 ألف دولار بالإمارات
» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفين.. ويصعد للمركز الثاني
» وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر بعد خضوعه لعملية جراحية
» ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»
» الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية