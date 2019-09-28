  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
هدى عبد الناصر

حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

ال الشيخ

اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»

سد النهضة

«شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر

أرشيفبة

إحالة 7 متهمين في «ميكروباص حلوان» للمفتي

مهاتير

مهاتير محمد يتحدى إسرائيل ويهاجمها بسبب المسلمين

العلم الكويتي

الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

الأمم المتحدة

شاهد لأول مرة.. زغاريد داخل قاعة الأمم المتحدة

جانب من تشييع جثامين الشهداء

مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة

عبد الناصر

تكفير قيادي إخواني بسبب ترحمه على «عبدالناصر»

فينالدوم

ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»

حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

آخر الأخبار

هدى عبد الناصر
هدى عبد الناصر

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع زهور على قبر عبد الناصر

#

فنانة شهيرة تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هنا الزاهد:"الأمر خطير"

#

«الداخلية» تكشف حقيقة واقعة الضابط ومعلمة بورسعيد

#

الحكومة تكشف حقيقة منح الأحد إجازة بدلاً من السبت

إسرائيل

الاحتلال

غارات إسرائيلية

عبدالناصر

هدي عبد الناصر

علقت هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، على تعرض منزل والدها لقصف إسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير صحيح.

ونفت ابنة عبدالناصر أن يكون منزل والدها بالقاهرة تحطم من الغارات الإسرائيلية، وقالت: «لم يحدث أن تسببت طائرات الفانتوم فى تحطيم نوافذ بيتنا أو أى بيت فى القاهرة»، بحسب صحيفة «الفجر».

وأكدت أنه عند زيارة عبد الناصر إلى موسكو فى يناير 1970 لم يكن مريضا.

وشددت هدى عبد الناصر، على أن والدها لم يسمح ببناء أى قواعد بحرية أو جوية للاتحاد السوفيتي في مصر.

وأوضحت أنه «عندما طلبوا، بعد زيارة نيكولاي بودجورني لمصر في 22 يونيو 1967، وبعد أسبوعين من الهزيمة وبعد طلبات عبدالناصر من السلاح، زيادة قطع من الأسطول السوفيتي إلى الإسكندرية، ووجد أن طلباتهم تتضمن منشآت قال: هذه قاعدة.. ورفض. وبالتالي لم يكن هناك داع لتواجد قوات سوفيتية لحماية القواعد المزعومة».

وأكملت هدى: «كان عندنا فقط مستشارين سوفيت يدربوا الجيش والطيران والدفاع الجوى على الأسلحة التكنولوجية الحديثة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت
» «كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد
» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
» التحقيق مع رئيس الوزراء البريطانى في تهم فساد
» تشيلسي يهزم برايتون 0/2.. وتوتنهام يتخطى ساوثهامبتون
» لوحة سيارة بـ36 ألف دولار بالإمارات
» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفين.. ويصعد للمركز الثاني
» وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر بعد خضوعه لعملية جراحية
» ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»
» الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية