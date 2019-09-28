  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
هدى عبد الناصر

حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

ال الشيخ

اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»

سد النهضة

«شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر

أرشيفبة

إحالة 7 متهمين في «ميكروباص حلوان» للمفتي

مهاتير

مهاتير محمد يتحدى إسرائيل ويهاجمها بسبب المسلمين

العلم الكويتي

الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

الأمم المتحدة

شاهد لأول مرة.. زغاريد داخل قاعة الأمم المتحدة

جانب من تشييع جثامين الشهداء

مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة

عبد الناصر

تكفير قيادي إخواني بسبب ترحمه على «عبدالناصر»

فينالدوم

ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»

«شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بعد إساءتها لمصر.. "ليلة سوداء" في حياة ميريام فارس

#

العثور على جثة مجهولة في مياه النيل بدمياط

مصر

لافروف

سامح شكري

سد النهضة

دولة عظمى

حضرت تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي بقوة، خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن اللقاء أن الوزير شكري أكد أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر.

وتناول سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.

كما أشار حافظ إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وبحث الوزيران آفاق التعاون الاقتصادي، كما شدد الوزير شكري على ضرورة مواصلة العمل نحو تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، كشف حافظ أن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري حرص على تقديم شرحا لنظيره الروسي حول أخر تطورات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

وأكد أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، ومعربا عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع أثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت
» «كلوب»: «الحظ» أنقذ ليفربول أمام شيفيلد
» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
» التحقيق مع رئيس الوزراء البريطانى في تهم فساد
» تشيلسي يهزم برايتون 0/2.. وتوتنهام يتخطى ساوثهامبتون
» لوحة سيارة بـ36 ألف دولار بالإمارات
» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفين.. ويصعد للمركز الثاني
» وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر بعد خضوعه لعملية جراحية
» ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»
» الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية