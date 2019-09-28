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بالصور.. جينيراسيون يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة الزمالك

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المصريون

الزمالك

جينيراسيون

وصل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى ستاد بتروسبورت، لإثبات موقفهم فى خوض مباراتهم أمام الزمالك فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى موعدها المحدد مسبقًا مساء السبت، على ستاد بتروسبورت.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.



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