بالصور.. موقف إنساني لـ«صلاح» مع أحد الأطفال

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موقف غير متوقع لـ محمد صلاح مع طفل تعرض للضرب بسببه

أهدى النجم محمد صلاح، جناح فريق الإنجليزي والمنتخب الوطني، قميصه لطفل صغير عقب انتهاء مباراة الفريق أمام شيفيلد يونايتد والتي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام الطفل بالنزول إلى أرضية ملعب برامول لين عقب إنتهاء المباراة وطلب من صلاح القميص الخاص به الأمر الذي قام به مو وأعطاه القميص ليعود الطفل مرة أخرى إلى مدرجات.

وكان ليفربول قد  حقق الفوز السابع تواليا في الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على شيفيلد بهدف وحيد سجله الهولندي  جورجينيو فينالدو في الدقيقة 70 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ حارس شيفيلد في التصدي لها.





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