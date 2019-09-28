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التحقيق مع رئيس الوزراء البريطانى في تهم فساد

عرب وعالم

جونسون
جونسون

متابعات - الطيب حسين

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فساد

بريطانيا

بوريس جونسون

جونسون

أعلنت هيئة الشرطة الرقابية البريطانية اليوم السبت، أن ستقرر في وقت لاحق، إذا ما كانت ستحقق مع رئيس الوزراء، بوريس جونسون فى تهم فساد.

 وفى حال التحقيق فإنه سيكون على خلفية جريمة جنائية محتملة تتعلق بسوء استخدام منصبه عندما كان عمدة لمدينة لندن.

ويُزعم أن سيدة الأعمال الأمريكية جينيفر أركوري تلقت معاملة خاصة بسبب صداقتها مع جونسون، وذلك بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأحالت السلطات في العاصمة لندن رئيس الوزراء إلى الهيئة الرقابية التابعة للشرطة، يوم الجمعة.

ونفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وظهرت الادعاءات المتعلقة بصداقة جونسون مع جينيفر التي تعمل في مجال التكنولوجيا، لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة صنداي تايمز.


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