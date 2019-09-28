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فنانة شهيرة ترد على صحفي: نعم مارست الجنس دون زواج

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?بيلور كالكافان?
?بيلور كالكافان?

محمد فضل- متابعات

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تركيا

الجنس

فنانة

​بيلور كالكافان​

أثارت النجمة التركية ?بيلور كالكافان? جدلاً كبيراً بين الجمهور بعد اعترافها بأنها واعدت رجلاً متزوجاً.

ووجّه لها أحد الصحفيين الأتراك سؤالا وهو: "هل سبق أن واعدتي رجل متزوج ؟" لترد قائلة: "نعم ، ولست محرجة من ذلك. هو من عليه أن يشعر بالخجل.. لست أنا من لديه زوجة ولا انا من خنت زوجتي. أنا لم أعطي وعد لأي أحد".

الجدير ذكره ان بيلور هي ممثلة تركية تحظى بشعبية كبيرة، بدأت مسيرتها بالظهور في الإعلانات التجارية، وقدمت برنامج يناقش الحياة الجنسية، كما انه في رصيدها العديد من المسلسلات ابرزها "سنوات الضياع". 


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