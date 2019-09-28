«التموين» تعلن زيادة طرح الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية

28 سبتمبر 2019 - 04:48 م

أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 و40% وفقا لنوع المنتج، كما يتم مد المنافذ بأى كميات من منتجات الأسماك أولا بأول.

من جانبها، أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن طرح وزارة التموين أسماك مستوردة بأسعار مخفضة، دليل على اهتمام الحكومة بمحدودى الدخل وجهودها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأضافت «عبدالمقصود» في تصريحات لها، أن قيام الشركة المصرية لتسويق الأسماك، بطرح الكيلو البورى بـ35 جنيها للكيلو، وتخفيض سعر بلطى أسوان لـ21 جنيها، والماكريل لـ25 جنيه بدلا من 30 جنيها، خطوة مهمة وتساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن «السلع المستوردة، يعتمد عليها بشكل أساسى المواطنون محدودو الدخل، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه وزارة التموين، حتى لا ترهق الأسرة المصرية، عندما قامت الوزارة بتوفير اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة، بكميات سدت العجز الموجود في الأسواق ما ساهم في مواجهة الاحتكار وانخفاض الأسعار».