إعلامي: "اللي يلاقي حد ضد الريس يصوره و يبعت لهذه القناة

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تويتر

الإخوان

رامي رضوان


نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر"، تغريدة ساخرًا فيها من الإعلام الخاص بجماعة الإخوان".

وكتب "رضوان"، :" يا جماعة اللي يلاقي أي تلاتة أربعة يهتفوا ضد السيسي يصورهم من كذا زاوية ويبعت للجزيرة والشرق ومكملين..لأنهم مش لاقيين حاجة يعرضوها".


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