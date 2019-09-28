» حظر اسم عربي في هذه الدولة

أعلنت محكمة فرنسية في مدينة "ديجون" شرقي البلاد حظر إطلاق اسم "جهاد" على طفل حديث الولادة.

وقال راديو "فرانس إنفو"، إن أحد سكان منطقة "ديجون" ولد له طفل في نوفمبر عام 2018 وقرر تسميته "جهاد"، لكن وبعد أشهر من المحاكمة، أصدر القاضي حكمه وأعلن أن الاسم "سيضر بمصلحة الطفل" مستقبلا.

وقال القاضي في حيثيات الحكم: "حتى لو كان اسم جهاد اسما مستخدما في العالم العربي ويعني.. الكفاح المقدس، الحرب المقدسة، العمل، الجهد، وبالتالي يحمل معنى إيجابيًا، فإنه يظل مرتبطا في ذهن الجمهور في ضوء الإرهاب الحالي بالحركات الأصولية الإسلامية".

وأشار راديو فرانس إنفو إلى أنه سيطل علي الطفل اسم "جاهد" بدلًا من "جهاد".