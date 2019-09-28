» تزوجت بشخص لا ترغب فيه.. البحوث الإسلامية ترد:

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وجه شخص سؤالاً، إلى الصفحة الرسمية لمجمع بحوث الإسلامية على موقع "فيس بوك"، قائلاً: "ما حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه؟".

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في إجابته، أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن "قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".

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