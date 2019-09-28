إحالة أوراق 7 متهمين للمفتى فى «خلية ميكروباص حلوان»

أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أوراق 7 متهمين للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا «خلية ميكروباص حلوان».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.