السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع زهور على قبر عبد الناصر

28 سبتمبر 2019 - 12:50 م

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة بمناسبة ذكرى رحيله.



ونقل القائد العام، خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل، اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة بناء الوطن، وخدمة قضايا أمته ومساندته لشعوب الإنسانية فى تطلعاتها ونضالها من أجل الاستقلال والحرية.



وأشار الفريق أول محمد زكى أن شعب مصر العظيم بقياداته الوطنية الواعية يصنع اليوم مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة القادرة على مواصلة مسيرته الحضارية ، وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بالعزة والكرامة الوطنية.



حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

