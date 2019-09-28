شاهد.. مدرب نادي عربي يبصق على مشجع ويرميه بالحذاء

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مدرب فريق نفط ميسلون العراقي
مدرب فريق نفط ميسلون العراقي

متابعات - أمينة عبد العال

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العراق

كرة القدم

مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة كلامية حادة بين مدرب فريق نفط ميسلون العراقي ومشجع للفريق.

 بعد نهاية المباراة التي خسرها الفريق 1-3 أمام الصناعات الكهربائية في الجولة الثانية من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم، استشاطت جماهير نفط ميسلون غضبًا عقب تلقي شباك فريقها الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ الأمر الذي جعلها تستفز مدرب الفريق أحمد دحام بتصرفات غير رياضية وتوجيه الشتائم له.

وفقد مدرب نفط ميسلون أعصابه بعد ردة فعل الجماهير، حيث بدا في مقطع فيديو البصقة التي صوّبها نحو أحد المشجعين على المدرجات، وقذفه بالحذاء.


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