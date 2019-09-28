تحديد حركة ظريف في الأمم المتحدة

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الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

ظريف

سجلت بعض الكاميرات قيام رجل أمن في الأمم المتحدة  بمنع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف من التحرك خارج المساحة المحددة له بعد العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل تجميد أي أصول أو أموال ربما يملكها في الولايات المتحدة، أو تلك التي تخضع لسيطرة كيانات وأفراد أمريكيين، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة ظريف دوليا بالحد من تحركاته خارج إيران.

وبرر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين هذه العقوبات بأن ظريف قد ساعد في تنفيذ ما سماه "أجندة إيران المتهورة".

كما أعلن المسئول الأمريكي عن أن الولايات المتحدة لا تعتبر ظريف نقطة اتصال رئيسية لمحادثات نووية محتملة مع إيران.

https://twitter.com/i/status/1177878982370443265

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