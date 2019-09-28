  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. ليفربول يواجه شيفيلد بالدوري الإنجليزي

الإعلامي تامر أمين

إعلامى شهير لـ شيرين: "خلاص عفونا عنك"

الطفلة جنة

مفاجأة.. شقيقة الطفلة جنة "محروقة في مناطق حساسة"

إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى لاغتصاب سيدة

إحالة أوراق 7 متهمين للمفتى فى «خلية ميكروباص حلوان»

ترامب وجوبايدن

ترامب يواجه معركة عزله.. بهذه الطريقة

ريما الصباح

الكويت.. ريما الصباح من أقوي 150 امرأة في العالم

من الحدث

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع زهور على قبر عبد الناصر

ظريف

تحديد حركة ظريف في الأمم المتحدة

الرئيس السيسي

محاورة الرئيس: الشعب بيحبك يا ريس لكنه ُمْرهق

المستشار أحمد حافظ

«الخارجية» تنفى اعتقال أي شخص بسبب انتقاده الحكومة

محاورة الرئيس: الشعب بيحبك يا ريس لكنه ُمْرهق

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إعلامية لـ السيسي: متسبناش وتسافر تاني يا ريس

#

تامر أمين :"النهاردة يوم الامتحان يا ريس "

#

مصرية تبكى أمام "الأمم المتحدة": "بعشقك يا ريس"

#

أديب لـ السيسي: "عايزك تطمن الناس"



عقبت المخرجة ساندرا نشأت، على الفيلم الذي قامت بتسجيله عن رأي الشعب المصري في محاولات جماعة الإخوان إعادة نشر الفوضى والأكاذيب، قائلة: "نزلت عشان كان في حملة ضدنا.. وكنت لازم أنزل الشارع عشان أعرف رأي الناس".

وأضافت "نشأت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة "صدى البلد"،: "قضيت ساعتين فى تسجيل الفيلم حتى أخرج بما يريده الناس"، مشيرة إلى أن الطرف الثاني المعادي للدولة صوته أقبح وأعنف بشكل كبير بينما الطرف الثاني صوته ضعيف.

وتابعت المخرجة: "صوت الشارع المصري الحقيقي يختلف عن صوت السوشيال ميديا وما يروج من أكاذيب وادعاءات على البلد"، متابعة: سجلت ساعتين وحاولت في الفيلم أن أخرج بالحالة الحقيقية في الشارع".

 وأكملت: "ما شاهدته في الشارع أن الشعب المصري محب وواثق في الرئيس السيسي ولكنه مرهق بسبب متاعب الحياة"، مؤكدة أن الشعب يرفض الطريقة التي يتحدث بها ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طريقة تفوق الخيال..امرأة تستولى على 5 مليارات دولار
» بـ"هوت شورت وصدر مكشوف".. حلا شيحة ترقص فى الجونة
» من جديد.. أحمد سعد يثير الجدل ويواجه "قرش"
» هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الباكستاني بنيويورك.. لهذا السبب
» قبلة هند صبري لزوجها تشعل مواقع التواصل
» بعد شائعات انفصالهما.. زوجة "السقا" تشعل مهرجان الجونة
» السودان يطلب هذا الأمر من السعودية.. الأخيرة ترد
» فنانة شهيرة تستفز جمهورها بـ "فستان جريء"
» «السعودية» تعلن بنود لائحة ضوابط الذوق العام
» معلومات لا تعرفها عن «التأشيرة السياحية» بالسعودية
» بـ"فيديو راقص وحركات مثيرة".. نبيلة عبيد تصدم متابعيها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية