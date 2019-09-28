البدري يرفض عرض تركي آل الشيخ

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وكالات - الدويني فولي

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رفض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مواجهة منتخب البرازيل أو الأرجنتين وديا فى نوفمبر المقبل، بالسعودية.

وأرجع المدير الفنى للمنتخب رفضه إلى أن هذا الموعد يتعارض مع مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان البدرى رفض عرضين لمواجهة البرازيل والأرجنتين وديًا خلال أكتوبر الجارى، مفضلاً مواجهة منتخبات افريقية استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا.

وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وجه الدعوة لمنتخب مصر لمواجهة منتخب البرازيل أو الأرجنتين على هامش موسم الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.

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